"Salvini, non me rompe er ca***". Striscia "intercetta" Draghi: il raptus dopo il tamponamento | Video (Di venerdì 23 aprile 2021) Striscia la notizia "intercetta" Mario Draghi subito dopo il tamponamento, di cui ha dato notizia un paio di giorni fa Dagospia. E l'umore del premier sembra decisamente nero, anche perché nel frattempo deve fare diga di fronte alle rimostranze della Lega su coprifuoco e riaperture. "Una risposta all'onorevole Matteo Salvini? Citerei l'ironia francese del grande Gigi Proietti: "Non me rompe er ca***". Possibile che il solitamente imperturbabile Draghi sbrachi in questo modo? Sì, se a dargli corpo è voce è Dario Ballantini, imitatore e colonna del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Segue telefonata con Ursula Von der Leyen, perché il lavoro non dorme mai: "Come dici? Se mi approvi il Recovery Plan ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)la notizia "" Mariosubitoil, di cui ha dato notizia un paio di giorni fa Dagospia. E l'umore del premier sembra decisamente nero, anche perché nel frattempo deve fare diga di fronte alle rimostranze della Lega su coprifuoco e riaperture. "Una risposta all'onorevole Matteo? Citerei l'ironia francese del grande Gigi Proietti: "Non meer". Possibile che il solitamente imperturbabilesbrachi in questo modo? Sì, se a dargli corpo è voce è Dario Ballantini, imitatore e colonna del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Segue telefonata con Ursula Von der Leyen, perché il lavoro non dorme mai: "Come dici? Se mi approvi il Recovery Plan ...

