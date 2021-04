Salone del Mobile | appuntamento di settembre a rischio

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Capo dello Stato è pronto a partecipare il prossimo 5all’inaugurazione deldeldi Milano. Lo ha detto il Sindaco Giuseppe Sala in un video citando una lettera “che abbiamo ricevuto giusto ieri dal Quirinale che – ha spiegato – ci conferma la disponibilità del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ad essere a Milano il 5per l’inaugurazione deldel, che però è in bilico per la percepita indisponibilità di una parte degli espositori ad esserci”. “Le dimissioni di ieri del Presidente deldel, Claudio Luti non sono di certo un buon segnale”, ha detto Sala che si è rivolto a quegli operatori del settore dell’arredo che sono dubbiosi sulla realizzazione del ...

Il Capo dello Stato è pronto a partecipare il prossimo 5 settembre all'inaugurazioneMobile di Milano . Lo ha detto il Sindaco Giuseppe Sala in un video citando una lettera "che abbiamo ricevuto giusto ieri dal Quirinale che - ha spiegato - ci conferma la disponibilità ...'Le dimissioni di ieripresidentemobile, Claudio Luti non sono di certo un buon segnale'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social, ha commentato le dimissioni di Claudio Luti dalla ...Milano, che tra i suoi tanti segni distintivi conta anche quello del Salone del Mobile, inizia a sanguinare in seguito alle ultime vicende che vedono messa a rischio anche quest’ultima edizione 2021.(Teleborsa) – Il Capo dello Stato è pronto a partecipare il prossimo 5 settembre all’inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. Lo ha detto il Sindaco Giuseppe Sala in un video citando una lettera ...