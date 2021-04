“Rousseau non più neutrale”, M5S risponde all’addio (Di venerdì 23 aprile 2021) Rousseau scarica il M5S, e i pentastellati replicano con un post sull’account ufficiale Facebook all’addio dell’Associazione guidata da Davide Casaleggio. “La democrazia diretta, la partecipazione, il coinvolgimento degli iscritti nelle decisioni non dipendono dal singolo strumento utilizzato ma dalla volontà del Movimento 5 Stelle di affidarsi alla democrazia diretta avvalendosi prioritariamente di strumenti digitali. Questa volontà rimane invariata, il nostro cuore pulsante è la democrazia diretta, qualunque sia lo strumento utilizzato. Le scelte dell’associazione Rousseau dell’ultimo anno evidenziano la volontà di quest’ultima di svolgere una parte attiva e diretta nell’attività politica. Questa volontà è incompatibile con una gestione ‘neutrale’ degli strumenti che devono servire ad attuare la democrazia diretta ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)scarica il M5S, e i pentastellati replicano con un post sull’account ufficiale Facebookdell’Associazione guidata da Davide Casaleggio. “La democrazia diretta, la partecipazione, il coinvolgimento degli iscritti nelle decisioni non dipendono dal singolo strumento utilizzato ma dalla volontà del Movimento 5 Stelle di affidarsi alla democrazia diretta avvalendosi prioritariamente di strumenti digitali. Questa volontà rimane invariata, il nostro cuore pulsante è la democrazia diretta, qualunque sia lo strumento utilizzato. Le scelte dell’associazionedell’ultimo anno evidenziano la volontà di quest’ultima di svolgere una parte attiva e diretta nell’attività politica. Questa volontà è incompatibile con una gestione ‘’ degli strumenti che devono servire ad attuare la democrazia diretta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'associazione Rousseau divorzia dal Movimento 5 stelle. 'Scelta dolorosa ma inevitabile. Stare insieme deve essere… - BonaMassimo : RT @ilriformista: 'Casaleggio che parla di lobby è divertente...' Sorge anche il problema dei dati. Il Garante preferisce non parlare @liv… - serbryan_sergio : @con_la_J Parrebbe di si ,visto che sino a 2 anni fa ci governava insieme... per sicurezza meglio rivolgersi alla p… - StefanoAnnarel1 : Casaleggio non riesce più a riscuotere il pizzo e chiude i battenti. #Rousseau - marcocanestrari : RT @ilriformista: 'Casaleggio che parla di lobby è divertente...' Sorge anche il problema dei dati. Il Garante preferisce non parlare @liv… -