Roma: Astorre a Calenda, ‘basta screditare il Pd, pensa più al tuo progetto’ (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr (Adnkronos) – “Fin qui, come si suol dire, si è scherzato, ma credo che Carlo Calenda, ora, stia davvero esagerando nelle sue dichiarazioni, volte a screditare il Pd”. Lo dice Bruno Astorre, senatore del Pd, replicando a Carlo Calenda. “Capisco che, avendo sondaggi non propriamente buoni dalla sua, Calenda voglia optare per una campagna elettorale che denigri gli avversari anche se, ci tengo a ricordarlo, il Partito Democratico di Roma e Lazio ha sempre provato a dialogare con lui e con il suo neo partito -prosegue Astorre-. Vedendo le sue ultime affermazioni, una cosa, a Carlo, devo chiederla: per quale motivo continui ad attaccare non solo me ma, soprattutto, Goffredo Bettini?”.“Caro Carlo, come ben sai, Goffredo da anni non si occupa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr (Adnkronos) – “Fin qui, come si suol dire, si è scherzato, ma credo che Carlo, ora, stia davvero esagerando nelle sue dichiarazioni, volte ail Pd”. Lo dice Bruno, senatore del Pd, replicando a Carlo. “Capisco che, avendo sondaggi non propriamente buoni dalla sua,voglia optare per una campagna elettorale che denigri gli avversari anche se, ci tengo a ricordarlo, il Partito Democratico die Lazio ha sempre provato a dialogare con lui e con il suo neo partito -prosegue-. Vedendo le sue ultime affermazioni, una cosa, a Carlo, devo chiederla: per quale motivo continui ad attaccare non solo me ma, soprattutto, Goffredo Bettini?”.“Caro Carlo, come ben sai, Goffredo da anni non si occupa ...

Advertising

CarloCalenda : Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squ… - CarloCalenda : 2) Roma si può governare solo con un ricambio di classe dirigente. Le primarie a Roma diventano scontro tra corren… - GiovanniMoglia : RT @CarloCalenda: Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra d… - TV7Benevento : Roma: Astorre a Calenda, 'basta screditare il Pd, pensa più al tuo progetto'... - nnibbi1 : RT @CarloCalenda: Allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie. Facciamo una squadra d… -