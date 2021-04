Riaperture, torna la zona gialla in più di metà regioni: ecco dove (Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì 26 Aprile partono le Riaperture: il nuovo decreto covid infatti ha reintrodotto le zone gialle e la maggior parte delle regioni italiane secondo il monitoraggio Iss dell’emergenza covid in Italia va verso la zona gialla. regioni in zona gialla: Le candidate principali per la zona gialla sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, oltre alle province di Trento e Bolzano regioni in bilico tra zona gialla e arancione: In bilico tra zona gialla e arancione rimangono Molise e Basilicata. regioni in zona ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì 26 Aprile partono le: il nuovo decreto covid infatti ha reintrodotto le zone gialle e la maggior parte delleitaliane secondo il monitoraggio Iss dell’emergenza covid in Italia va verso lain: Le candidate principali per lasono: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, oltre alle province di Trento e Bolzanoin bilico trae arancione: In bilico trae arancione rimangono Molise e Basilicata.in...

