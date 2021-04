Recovery: Draghi, '40% risorse al Sud, 38% al green, 25% digitale' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il 40 per cento circa delle risorse del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm anticipata da Il Foglio. Il Piano, rimarca il presidente del Consiglio, "è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation Eu e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti 'verdi' pari al 38 per cento del totale e di progetti digitali del 25 per cento". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Il 40 per cento circa delledel Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale". Lo scrive il premier Marionell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm anticipata da Il Foglio. Il Piano, rimarca il presidente del Consiglio, "è in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation Eu e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti 'verdi' pari al 38 per cento del totale e di progetti digitali del 25 per cento".

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Draghi Cancellato il Cashback! Il provvedimento nel Recovery Plan Ma dall'ultima bozza del testo, scritta dal governo Draghi , il Cashback è sparito completamente e ... L'omissione del Cashback nel piano del Recovery, può solo voler dire che il governo ha intenzione ...

Recovery, svelata l'introduzione di Draghi: 'Uniremo creatività e concretezza' Recovery, Draghi rassisura l'Europa. 'Uniremo alla creatività la concretezza' Il governo Draghi si appresta a spedire all'Europa il piano per ottenere i fondi europei, passo fondamentale per il futuro ...

Recovery: Draghi, impatto sul Pil 3,6% nel 2026 Agenzia ANSA Recovery: Draghi, 'l'Italia non è condannata al declino' La storia economica recente dimostra, tuttavia, che l'Italia non è necessariamente destinata al declino". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm ...

Recovery: Draghi, 'impatto sul Pil 3,6% nel 2026 e 3 punti su occupazione' 6 per cento più alto rispetto all'andamento tendenziale e l'occupazione di quasi 3 punti percentuali". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm ...

