Pio e Amedeo pesanti su Barbara d’Urso: “Vasco le ha dato una bottarella” (Di venerdì 23 aprile 2021) Televisione I due comici tirano frecciate, anche pesanti, alla padrona di casa di Pomeriggio 5. Gag a Felicissima Sera Pubblicato su 23 Aprile 2021 Sette giorni fa è iniziata con il botto Felicissima Sera, il nuovo varietà di Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Il duo comico ha conquistato la prima serata, tenendo incollati 4.070.000 spettatori e registrando il 20,1% di share. Numeri davvero alti che ormai sulla rete ammiraglia del Biscione registra solo Maria De Filippi. I foggiani hanno portato a casa la sfida degli ascolti tv contro Canzone Segreta di Serena Rossi. In apertura della seconda puntata di venerdì 25 aprile Pio e Amedeo hanno ringraziato il pubblico, tirando una frecciata a Barbara d’Urso e facendo il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Televisione I due comici tirano frecciate, anche, alla padrona di casa di Pomeriggio 5. Gag a Felicissima Sera Pubblicato su 23 Aprile 2021 Sette giorni fa è iniziata con il botto Felicissima Sera, il nuovo varietà di Pio ein onda su Canale 5. Il duo comico ha conquistato la prima serata, tenendo incollati 4.070.000 spettatori e registrando il 20,1% di share. Numeri davvero alti che ormai sulla rete ammiraglia del Biscione registra solo Maria De Filippi. I foggiani hanno portato a casa la sfida degli ascolti tv contro Canzone Segreta di Serena Rossi. In apertura della seconda puntata di venerdì 25 aprile Pio ehanno ringraziato il pubblico, tirando una frecciata ae facendo il ...

Advertising

IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - QuiMediaset_it : Anche questo venerdì su #Canale5 con Pio e Amedeo sarà una #FelicissimaSera!?? - Giulia01052278 : RT @infondoalcuor: Mi viene da ridere perché sto tizio che conosco si dice romanista, non guarda mezza partita della Roma ma fa la storia… - irinaanatellaa : RT @FilippoTalarico: In mezzo a Pio e Amedeo, Achille Lauro è quello “normale”! #FelicissimaSera -