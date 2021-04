Orsi: “Napoli in forma, ma c’è un grande rammarico in questa stagione” (Di venerdì 23 aprile 2021) Nando Orsi, ex portiere ed opinionista, parla della corsa Champions dopo la bella vittoria del Napoli contro la Lazio. Gli azzurri hanno dominato la sfida con i biancocelesti vincendo per 5-2, segnando anche dei gol bellissimi. Ora in quattro si giocano tre posti per la qualificazione Champions League e secondo Orsi in questo momento “Atalanta e Napoli” stanno meglio di “Juventus e Milan” in questo ordine. “Le prime due le vedo molto bene, la Juve un po’ così e il Milan anche se ha più punti ha tanti scontri diretti. Anche la Juventus non è che stia facendo grandi cose: Ronaldo è un po’ nervoso, Dybala che rientra, Morata che non fa gol e loro che ne prendono. Alla fine negli ultimi minuti sono tutte nel mischione, la testa fa la differenza. Il Napoli deve approfittare delle ultime partite e le deve ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) Nando, ex portiere ed opinionista, parla della corsa Champions dopo la bella vittoria delcontro la Lazio. Gli azzurri hanno dominato la sfida con i biancocelesti vincendo per 5-2, segnando anche dei gol bellissimi. Ora in quattro si giocano tre posti per la qualificazione Champions League e secondoin questo momento “Atalanta e” stanno meglio di “Juventus e Milan” in questo ordine. “Le prime due le vedo molto bene, la Juve un po’ così e il Milan anche se ha più punti ha tanti scontri diretti. Anche la Juventus non è che stia facendo grandi cose: Ronaldo è un po’ nervoso, Dybala che rientra, Morata che non fa gol e loro che ne prendono. Alla fine negli ultimi minuti sono tutte nel mischione, la testa fa la differenza. Ildeve approfittare delle ultime partite e le deve ...

Advertising

ilnapolionline : Nando Orsi: 'Il Napoli sta giocando anche per l'allenatore' - - GoldelNapoli : Orsi: “Il Napoli mostra di giocare anche per l’allenatore” - loscugnizzo76 : RT @apetrazzuolo: IL COMMENTO - Orsi: 'Il Napoli è una macchina da gol, questa è una squadra che gioca anche per l'allenatore' https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Orsi: 'Il Napoli è una macchina da gol, questa è una squadra che gioca anche per l'allenatore' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Orsi: 'Il Napoli è una macchina da gol, questa è una squadra che gioca anche per l'allenatore' https://t.… -