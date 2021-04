"Non in tv". Barbara Alberti sconvolta, lo dice in faccia a Pregliasco: che roba sono i "virologi-star" (Di venerdì 23 aprile 2021) Barbara Alberti non le ha mandate a dire ai virologi, contro i quali si è espressa in maniera piuttosto polemica. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta - la trasmissione in onda tutti i giorni su Rai1 - la scrittrice davanti al professor Pregliasco ha espresso il suo pensiero senza remore: “stare tutti i giorni a sentire queste grandi star, con tutto il rispetto, che litigano tra di loro è una cosa che mi sconvolge”. Pregliasco dal canto suo si è limitato a sorridere e ad annuire a più riprese, essendo dello stesso avviso della Alberti, che probabilmente si riferiva a personaggi più esposti mediaticamente come Massimo Galli, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. Quello della scrittrice è un pensiero tutto sommato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)non le ha mandate a dire ai, contro i quali si è espressa in maniera piuttosto polemica. Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta - la trasmissione in onda tutti i giorni su Rai1 - la scrittrice davanti al professorha espresso il suo pensiero senza remore: “e tutti i giorni a sentire queste grandi, con tutto il rispetto, che litigano tra di loro è una cosa che mi sconvolge”.dal canto suo si è limitato a sorridere e ad annuire a più riprese, essendo dello stesso avviso della, che pbilmente si riferiva a personaggi più esposti mediaticamente come Massimo Galli, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. Quello della scrittrice è un pensiero tutto sommato ...

Advertising

gib_barbara : @X12RED @SBuffagni @RichbonesE I nostri parenti emigravano con regolari documenti, non si facevano mantenere da nes… - NathanDelMare : RT @Rossella_Ao_Ara: Ormai pe salutà con affetto so diventata n'incrocio tra madre Teresa con le mani giunte che fa l inchino e Barbara D'… - gib_barbara : @SBuffagni Mi spiace per lei ma gli italiani non vi chiedono più nulla, ci è bastato! È dura ma è la realtà! - barbara_de_luca : @FabioGaruccio @RegioneLazio @nzingaretti ???? non la conoscevo ????, che grezza - gib_barbara : @F66z2 @GiorgiaMeloni Non in questo governo! -