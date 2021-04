Mini red carpet e niente party | l' Oscar rinuncia al glamour

(Di venerdì 23 aprile 2021) Reda scartamento ridotto efeste dove lo champagne scorre a fiumi: a causa del Covid ildegliperde lustrini e pailettes. “Vanity Fair” ha cancellato il suo consuetodel dopo-serata, trasformato in una serie di eventi virtuali sponsorizzati da Lancome, e così anche il privatissimo benefit della vigilia a favore del Motion Picture and Television Fund è diventato un affare online con LeAnne Rimes, El DeBarge e la 12 volte candidata Diane Warren (stavolta con Laura Pausini) tra gli intrattenitori. Non tutto è perduto però e “Re Giorgio” non ha dubbi: “La moda del redconta ancora: un momento di evasione e di sogno oggi forse più rilevante che mai”, ha detto a “Wwd” Giorgio Armani che nel 1992 creò la mistica del tappeto rosso quando Jodie Foster ...

smartmikeoffert : Novità Apple iPhone 12 mini (64GB) - (PRODUCT) RED ?? MINIMO STORICO! ? 699,00€ anziché 839,00€ ??

... le cuffie gioiello da portare in giro come una borsetta › Apple iPhone 12 e iPhone 12: ... Il Portachiavi AirTag in pelle nei colori Cuoio, (PRODUCT), e Blu Baltico sarà in vendita a 39 ...... Chili, Rebel Green (esclusiva per l'allestimento JCW), Island Blue Metallic, Rooftop Grey Metallic. Cabrio: high performance con il vento fra i capelli Con la versione Cabrio,John Cooper ...Red carpet a scartamento ridotto e niente feste dove lo champagne scorre a fiumi: a causa del Covid il glamour degli Oscar perde lustrini e pailettes. “Vanity Fair” ha cancellato il suo consueto party ...Oggi è giorno di novità per Apple, con la possibilità di preordinare sul sito ufficiale (e non solo) i nuovi iPhone 12 e 12 Mini nella colorazione viola ... verde e Preduct(RED). I tagli di memoria ...