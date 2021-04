Migranti | ennesima strage in mare | naufragio a largo della Libia | si temono 130 vittime

Advertising

fanpage : L'ennesima, devastante tragedia a largo della Libia. Nessun sopravvissuto - ilriformista : Una nuova strage di migranti tra Libia e Italia nel silenzio complice delle istituzione europee @alarm_phone… - AntoniaAtzeni : RT @fanpage: L'ennesima, devastante tragedia a largo della Libia. Nessun sopravvissuto - Mb_yk01_92_8501 : RT @fanpage: L'ennesima, devastante tragedia a largo della Libia. Nessun sopravvissuto - 73thStreet : RT @ilriformista: Una nuova strage di migranti tra Libia e Italia nel silenzio complice delle istituzione europee @alarm_phone @SOSMedItali… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ennesima

Vatican News

L'tragedia al largo delle coste d'Europa. Politiche migratorie criminali che vanno riscritte. Si ripristini un dispositivo europeo di soccorso. Basta morti nel nostro mare". Lo scrive su ...Sarebbe l'tragedia in mare. Articolo in aggiornamento....Naufragio migranti Libia. Un gommone con 130 persone a bordo ha tentato di attraversare il mare in tempesta. L’imbarcazione ha lasciato il molo in Libia per addentrarsi delle acque del Mediterraneo.Ricostruisce così Sos Mediterranee l’ultima tragedia del mare verificatasi ieri nel Mediterraneo centrale con l’ennesimo naufragio di migranti. “Alarm Phone – continua Sos Mediterranee – ci aveva ...