Lotta | Europei 2021 | Dalma Caneva conquista il bronzo nei -72 kg!

(Di venerdì 23 aprile 2021) Seconda medaglia diper l’Italia aglidi, in scena a Varsavia, (Polonia): nella quinta giornata della rassegna, dedicata nel pomeriggio alle ultime finali dellafemminile,riesce a salire sul gradino più basso del podio nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg. Nel suo cammino ieriai quarti aveva superato la polacca Agnieszka Jadwiga Wieszczek Kordus, battuta ai punti per 2-1, poi in semifinale era stata sconfitta dalla bulgara Yuliana Vasileva Yaneva, vittoriosa ai punti per 3-1. L’azzurra nella finale per il terzo posto oggi supera la teutonica Maria Selmaier ai punti per 3-2. Non ce la fa invece nella categoria di peso olimpica dei -57 kg Francesca Indelicato, che ...