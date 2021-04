LIVE Sinner-Rublev 6-2 2-3 | ATP Barcellona in DIRETTA | si va avanti senza break nel 2°set

(Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KRAJINOVIC DALLE 13.00 A-40 Incredibile ace con la seconda palla per. 40-40 Esce di poco questa volta l’accelerazione di dritto. 40-30 Stesso schema del punto di prima. 30-30 Servizio e dritto di. 15-30va fuori giri con il dritto. 15-15 In corridoio la risposta del russo. 0-15martella di dritto e alla fine sfonda la resistenza di. 2-3sbaglia la risposta evince un altro facile game. 40-15 Servizio e dritto per il russo. 30-15sbaglia il rovescio a campo aperto. 30-0 Ottima prima palla per il russo. 15-0 Sul nastro la palla corta di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sinner-Rublev Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Rublev #Barcellona #2021: - sportface2016 : #Tennis, #AtpBarcellona: segui il LIVE del match di quarti di finale tra Jannik #Sinner e Andrej #Rublev - Fprime86 : RT @SkySport: Sinner-Rublev, la diretta live dai quarti dell'ATP di Barcellona ? #SinnerRublev Su Sky Sport Uno ? #SkyTennis #SkySport #ATP… - SkySport : Sinner-Rublev, la diretta live dai quarti dell'ATP di Barcellona ? #SinnerRublev Su Sky Sport Uno ? #SkyTennis… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Rublev, 1° quarto di finale #AtpBarcellona 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

ATP Barcellona, il programma (11)c. (3) Rublev ore 12.30 su Sky Sport Uno (10) Auger - Aliassime c. (2) Tsitsipas a seguire su Sky Sport Uno (1) Nadal c. Norrie a seguire su Sky Sport Uno (4) Schwartzman c. (6) Carreno ...Il programma di oggi (11)c. (3) Rublev ore 12.30 su Sky Sport Uno (10) Auger - Aliassime c. ... alle 13.30 e alle 16, entrambe in diretta su Sky Sport Uno, domenica la finale, in ondaalle ...Centro Meteo Italiano mette la qualità al primo posto nei suoi contenuti.BARCELLONA (SPAGNA) – Jannik Sinner contro Rublev in un quarto di finale molto interessante all’ATP di Barcellona. Si sfidano, infatti, due dei migliori tennisti in proiezione futura e non sarà per ...