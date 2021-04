(Di venerdì 23 aprile 2021)inper. La casa automobilistica ha registrato una crescita del 25 per. ROMA –2021 inper. Dopo un anno difficile per la pandemia, la casa automobilistica italiana ha registrato una crescita del 25% per lerispetto allo stesso periodo del 2020. Un dato questo sicuramente condizionato dalla pandemia soprattutto nel mese di marzo. Ma i numeri possono considerarsi positivi se si fa un paragone con il 2019. Nell’anno in corso, infatti, c’è stata una crescita del 22% e, per questo, la casa automobilistica spera di poter continuare con questo aumento per iniziare a mettersi da parte il momento difficile della pandemia. Il modello ...

Advertising

news_mondo_h24 : Lamborghini in positivo nel primo trimestre: le vendite crescono del 25 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini positivo

Il Messaggero - Motori

A quanto si apprende infatti il bollettino medico, per nulla, avrebbe riscontrato la ... Ti potrebbe interessare: Elettrain bianco all'Isola dei Famosi 2021: quanto costano abito e,...Tra i mercati si è registrato uno slancioin questa prima fase dell'anno di USA, Cina e Germania. Per Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili, la Casa del Toro '...Primo trimestre in positivo per Lamborghini. La casa automobilistica ha registrato una crescita del 25 per cento. ROMA – Primo trimestre 2021 in positivo per Lamborghini. Dopo un anno difficile per la ...Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, arrivato “per caso” all’ultimo, per sostituire l’ereditiera nelle prime puntate, rimasta a casa per essere risultata positiva al Covid 19. Il trio si ...