La vigilia di Sassuolo-Sampdoria (Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni al. Il match è valido per la trentaduesima giornata di Serie A 20/21 e si giocherà sabato 24 aprile alle ore 20,45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà visibile in esclusiva su DAZN. Cosa ha detto De Zerbi? Il tecnico dei neroverdi ha parlato della gara con il Milan e dell’Europa. “Questo periodo del Sassuolo è quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, abbiamo sofferto la qualità del Milan. Ho impiegato troppo tempo a fare delle modifiche e abbiamo sofferto, pur creando occasioni da gol con Boga e Berardi. Dopo è venuto fuori l’aspetto fisico sicuro, perché abbiamo chiuso la partita in crescendo. Con la Samp è un test importante perché sono subito dietro di noi, hanno sorpassato il Verona, e anche loro hanno il loro stile: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni al. Il match è valido per la trentaduesima giornata di Serie A 20/21 e si giocherà sabato 24 aprile alle ore 20,45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà visibile in esclusiva su DAZN. Cosa ha detto De Zerbi? Il tecnico dei neroverdi ha parlato della gara con il Milan e dell’Europa. “Questo periodo delè quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, abbiamo sofferto la qualità del Milan. Ho impiegato troppo tempo a fare delle modifiche e abbiamo sofferto, pur creando occasioni da gol con Boga e Berardi. Dopo è venuto fuori l’aspetto fisico sicuro, perché abbiamo chiuso la partita in crescendo. Con la Samp è un test importante perché sono subito dietro di noi, hanno sorpassato il Verona, e anche loro hanno il loro stile: ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA, le parole di Roberto #DeZerbi alla vigilia di #SassuoloSampdoria - CanaleSassuolo : La conferenza stampa di De Zerbi alla vigilia di #SassuoloSampdoria - PianiMino : Pensavo che tra qualche settimana ci sarà Sassuolo-Juve Mi aspetto un De Zerbi coerente, che sputa alla vigilia lo… - AlfioCaruso2 : Malgrado le rodomontate della vigilia, #De #Zerbi alla fine ha preferito far giocare il #Sassuolo. Purtroppo per il #Milan. - Milanistiblog : Giusta conclusione di una partita segnata da una vigilia frastornante. Ora le piccole realtà come il Sassuolo (tifo… -

Ultime Notizie dalla rete : vigilia Sassuolo Diretta/ Ascoli Spal Primavera (risultato finale 0 - 1): agli estensi basta Ellertsson! (agg Michela Colombo) Diretta/ Lazio Sassuolo Primavera (risultato finale 3 - 3): pari di Raul Moro ...Fiorentina primavera (risultato finale 5 - 1) Delpupo chiude il match LO STORICO Alla vigilia ...

Serie A, Sassuolo - Sampdoria: Roberto De Zerbi non vuole fermarsi Alla vigilia della sfida al Mapei Stadium contro la Sampdoria , il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa. Il Sassuolo ha perso solo tre delle 15 gare di Serie A disputate ...

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo: tanti dubbi per Pioli alla vigilia TUTTO mercato WEB La vigilia di Sassuolo-Sampdoria Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni alla vigilia di Sassuolo-Sampdoria. Il match è valido per la trentaduesima giornata di Serie A 20/21 e si giocherà sabato 24 aprile alle ore 20,45 presso il ...

Sassuolo, tre assenze per De Zerbi: chi rinuncia alla Sampdoria La situazione in casa Sassuolo alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria: tre assenti sicuri tra i neroverdi Roberto De Zerbi ha fatto il punto della situazione in casa Sassuolo, alla ...

(agg Michela Colombo) Diretta/ LazioPrimavera (risultato finale 3 - 3): pari di Raul Moro ...Fiorentina primavera (risultato finale 5 - 1) Delpupo chiude il match LO STORICO Alla...Alladella sfida al Mapei Stadium contro la Sampdoria , il tecnico delRoberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa. Ilha perso solo tre delle 15 gare di Serie A disputate ...Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni alla vigilia di Sassuolo-Sampdoria. Il match è valido per la trentaduesima giornata di Serie A 20/21 e si giocherà sabato 24 aprile alle ore 20,45 presso il ...La situazione in casa Sassuolo alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria: tre assenti sicuri tra i neroverdi Roberto De Zerbi ha fatto il punto della situazione in casa Sassuolo, alla ...