La bordata dell’ex Napoli contro Lampard

Leggi su serieanews

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’esperienza di Frankda allenatore del Chelsea ha vissuto diverse ombre. Uno dei suoi ex giocatori gli ha lanciato una frecciata. Un’avventura, quella di Frankalla guida del Chelsea, che non è trovato particolare brillante. Uno che ha scritto in maniera indiscussa la storia dei blues, si è ritrovato a dover uscire di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.