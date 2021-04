Iva Zanicchi contro i naufraghi dell’Isola: “Non valgono una cicca!” (Di venerdì 23 aprile 2021) Come riportato da Coming Soon, Iva Zanicchi non ha avuto peli sulla lingua nei confronti dei naufraghi e ha detto in tutta sincerità (suo tratto distintivo) quello che pensa di loro: “Ragazzi io devo dire una cosa, questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente”. “Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione” ha poi continuato la Zanicchi, “perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Come riportato da Coming Soon, Ivanon ha avuto peli sulla lingua nei confronti deie ha detto in tutta sincerità (suo tratto distintivo) quello che pensa di loro: “Ragazzi io devo dire una cosa, questi qui, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente”. “Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione” ha poi continuato la, “perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi nonuna cicca, su dai, che si muovessero. ...

