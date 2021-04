Il lusso incatenato I rivali Prada e Lvmh si uniscono nel consorzio blockchain

(Di venerdì 23 aprile 2021) “This is not another tech venture” è quello che si legge appena si apre il sito di AuraConsortium, la primaper i top player del. Pochi giorni fa, il gruppo(con Louis Vuitton), Richemont (con Cartier) eGroup hanno dato vita alla prima realtà tech per il mondo del luxury e sembra essere una vera e propria rivoluzione. Aura è nata con l’idea di migliorare il servizio di ogni cliente e la tracciabilità di tutti i prodotti, tutelando così anche il marchio. Inoltre, qualsiasi brand, luxury o meno, può farne parte dando così la possibilità a tutti di avere, e dare, maggior trasparenza. Infatti, sul sito, da poco online, annunciano che “la piattaforma tecnologica permette alla tecnologiadi essere accessibile a tutti i partner, ...

