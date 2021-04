Il Galles esonera Giggs: è accusato di violenza su due donne (Di venerdì 23 aprile 2021) Ryan Giggs non sfiderà l'Italia a Euro 2020 . L'ex Manchester United, formalmente incriminato per aggressione fisica ai danni di due donne , è stato esonerato dal Galles . L'episodio risale allo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) Ryannon sfiderà l'Italia a Euro 2020 . L'ex Manchester United, formalmente incriminato per aggressione fisica ai danni di due, è statoto dal. L'episodio risale allo ...

