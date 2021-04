Gianluca Vacchi torna a parlare della figlia | come sta dopo l’operazione

(Di venerdì 23 aprile 2021) News L’imprenditore 53enne e la compagna informano sullo stato di salute di Blu Jerusalema, operata a soli sei mesi per una malformazione al palato Pubblicato su 23 Aprile 2021 A circa una settima dall’intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi la piccola Blu Jerusalema,, 53anni,sui social e informa sulla saluteavuta dalla moSharon Fonseca, 26 anni. Era il 15 aprile quando l’influencer, tramite un post social, comunicava alla sua sterminata fanbase che la bimba di soli sei mesi era appena stata operata per una palatoschisi congenita, ossia una malformazione del palato. “Il nostro angelo sta migliorando e quando le canto la mia versione ...

... "Un bellissimo Napoli che è riuscito a brillare fino alla fine" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Come sta Blu Jerusalema, la figlia die Sharon Fonsecarompe il silenzio sulla figlia Blu Jerusalema. A un settimana dall'intervento l'imprenditore racconta tutto sul suo profilo social. La sua prima figlia, venuta al mondo a ottobre ...Gianluca Vacchi ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni della piccola Blu Jerusalema, che a soli 6 mesi ha dovuto subire un delicato intervento. Dopo aver rivelato che sua figlia, Blu Jerusalema, è ...La figlia di Gianluca Vacchi sta meglio. La piccola Blu Jerusalema, operata a soli 5 mesi per una malformazione genetica, si sta riprendendo. Lo racconta l'imprenditore con un aggiornamento ...