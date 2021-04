Gianluca Vacchi, come sta la figlia dopo l’operazione: il suo post emoziona (Di venerdì 23 aprile 2021) come sta Blu Jerusalema, la figlia dell’imprenditore e dj Gianluca Vacchi e della bellissima Sharon Fonseca? Il 15 aprile, Vacchi aveva parlato ai suoi follower su Instagram – quasi 20 milioni – dell’intervento che la piccola aveva dovuto subire. Blu Jerusalema è nata con una palatoschisi congenita, ovvero una malformazione del palato. A dirci le sue condizioni di salute è lo stesso Vacchi, che da sempre è molto attivo sui Social Network, in particolare su Instagram, dove è diventato famoso negli ultimi anni. “Il nostro angelo sta migliorando. Quando le canto la mia versione della canzone La bella e la bestia, che finisce con Blu e il suo papà, lei si addormenta tra le mie braccia.” Una frase dolcissima, degna di un padre che ama sua figlia. “Niente della vita potrebbe ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021)sta Blu Jerusalema, ladell’imprenditore e dje della bellissima Sharon Fonseca? Il 15 aprile,aveva parlato ai suoi follower su Instagram – quasi 20 milioni – dell’intervento che la piccola aveva dovuto subire. Blu Jerusalema è nata con una palatoschisi congenita, ovvero una malformazione del palato. A dirci le sue condizioni di salute è lo stesso, che da sempre è molto attivo sui Social Network, in particolare su Instagram, dove è diventato famoso negli ultimi anni. “Il nostro angelo sta migliorando. Quando le canto la mia versione della canzone La bella e la bestia, che finisce con Blu e il suo papà, lei si addormenta tra le mie braccia.” Una frase dolcissima, degna di un padre che ama sua. “Niente della vita potrebbe ...

Advertising

manopatricks : RT @avinci_95: In sole tre settimane ha accumulato oltre 20 milioni di nuovi fan, diventando l'italiano più seguito su #TikTok (davanti a G… - Corriere : RT @avinci_95: In sole tre settimane ha accumulato oltre 20 milioni di nuovi fan, diventando l'italiano più seguito su #TikTok (davanti a G… - avinci_95 : In sole tre settimane ha accumulato oltre 20 milioni di nuovi fan, diventando l'italiano più seguito su #TikTok (da… - zazoomblog : Gianluca Vacchi tenerissimo con la figlia dopo l’operazione: “Il nostro angelo sta migliorando” - #Gianluca #Vacchi… - cozzculmon : @isaamiao bruttissima la usa gianluca vacchi e qualche demente su Twitter -