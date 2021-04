Fino a quando ci sarà il coprifuoco? Quando finisce | la data reale e le ultime novità

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una delle domande che si pongono in moltissimi in questi ultimi giorni è quella relativa alla durata delin Italia. Ormai da sei mesi alle ore 22 ealle 5 del mattino è vietato uscire dalle proprie abitazioni senza una ragione valida e legata a lavoro, necessità o salute. La Lega avrebbe voluto posticiparlo fin da subito almeno alle ore 23, ma niente da fare: con il nuovo decreto dal 26 aprile resterà in vigore almenoall’1 giugnoalle ore 22. C’è chi parla delladel 31 luglio come scadenza, ma non bisogna fare confusione. Il 31 luglio scadrà lo stato di emergenza che permette l’esistenza di un: è vero che questo potrà essere prorogato ancheal 31 luglio, ma appare molto improbabile. Nel dettaglio, già a metà giugno con la ...