Ficarra e Picone | svelato il motivo dell’addio a Striscia la Notizia | “Ora è ufficiale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’addio ala, oggihannoil nuovo progetto che li impegnerà a partire da lunedì 26 aprile. “Adesso è: prossimamente saremo su NETFLIX con la nostra prima serie. Intanto ripassiamo il copione”, hanno scritto su Facebook i due comici. Sarà questo ilper il quale hanno deciso di lasciare – dopo 15 anni – il programma di Antonio Ricci? Come riportato dall’Ansa, la serie originale italiana Netflix dal titolo Incastrati, è stata scritta dagli stessi, che si occuperanno anche della regia oltre ad esserne ovviamente i protagonisti. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 ...