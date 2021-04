Enula, le parole inaspettate sul suo rapporto intenso con Sangiovanni: “Amore e odio con lui” (Di venerdì 23 aprile 2021) Con l’uscita di Enula Amici ha perso un altro talento davvero interessante. La cantante (che ha spiegato come mai si tinge le mani e il volto) intervistata da Coming Soon ha parlato del suo rapporto particolare con Sangiovanni ed ha dichiarato che tra loro era un po’ ‘Amore e odio’. “Io e Sangio abbiamo un rapporto di “Amore e odio”. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione (ride ndr)”. Un bel legame intenso con ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 aprile 2021) Con l’uscita diAmici ha perso un altro talento davvero interessante. La cantante (che ha spiegato come mai si tinge le mani e il volto) intervistata da Coming Soon ha parlato del suoparticolare coned ha dichiarato che tra loro era un po’ ‘’. “Io e Sangio abbiamo undi “”. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione (ride ndr)”. Un bel legamecon ...

