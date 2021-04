Djokovic-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Belgrado 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Novak Djokovic sfida Aslan Karatsev nella semifinale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. Il numero uno del mondo ha battuto senza problemi il coreano Kwon e il connazionale Kecmanovic, assicurandosi un posto in uno dei due penultimi atti del torneo di casa. Adesso il livello si alza notevolmente contro la vera sorpresa di questa stagione. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena sabato 24 aprile, dalle ore 17:00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sulla contesa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Novaksfida Aslannelladell’Atp 250 di. Il numero uno del mondo ha battuto senza problemi il coreano Kwon e il connazionale Kecmanovic, assicurandosi un posto in uno dei due penultimi atti del torneo di casa. Adesso il livello si alza notevolmente contro la vera sorpresa di questa stagione. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena sabato 24 aprile, dalle ore 17:00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sulla contesa. SportFace.

