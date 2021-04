Decreto Sostegni Bis aprile 2021: quando esce, a chi spetta e le ultime notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Decreto Sostegni Bis aprile 2021, attesa per il nuovo pacchetto di Sostegni alle categorie colpite dal Covid. Si tratta da un lato della conversione in legge del Decreto Sostegni varato dal Governo nei mesi scorsi, e dall’altro i nuovi ristori (Sostegni bis per l’appunto) da inserire in nuovo Decreto. Sembra essere ancora questa la strada scelta dal Governo per sveltire l’iter burocratico considerando la riapertura, seppur parziale, delle attività da lunedì 26 aprile. In questo nuovo pacchetto potrebbero finirci sconti per Tosap e Tari, ma anche su alcune bollette, il caso del blocco dei licenziamenti oltre che chiaramente a nuovi indennizzi. Il tutto da varare entro la fine della settimana prossima. LEGGI ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021)Bis, attesa per il nuovo pacchetto dialle categorie colpite dal Covid. Si tratta da un lato della conversione in legge delvarato dal Governo nei mesi scorsi, e dall’altro i nuovi ristori (bis per l’appunto) da inserire in nuovo. Sembra essere ancora questa la strada scelta dal Governo per sveltire l’iter burocratico considerando la riapertura, seppur parziale, delle attività da lunedì 26. In questo nuovo pacchetto potrebbero finirci sconti per Tosap e Tari, ma anche su alcune bollette, il caso del blocco dei licenziamenti oltre che chiaramente a nuovi indennizzi. Il tutto da varare entro la fine della settimana prossima. LEGGI ...

