Da dove passa la scommessa di Draghi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quello che siamo è noto, ma rispolverare dati e tendenze dell’Italia di oggi è utile per capire se e quanto l’Italia del 2026 sarà un’Italia davvero più green e più digitale, sarà il Paese dei treni veloci e dei traghetti verdi, delle scuole connesse e delle cure a domicilio, degli asili nido e dei processi veloci. In definitiva capire se l’Italia, dopo i 221,5 miliardi del Recovery Plan, sarà capace di crescere, ritrovando un vero segno più sul Pil (+3,6%) e sull’occupazione, con un impatto su benessere e inclusione.da qui la grandedella crescita di Mario, da 318 pagine di un documento corposo che atterra a Palazzo Chigi, non senza tensioni, per poi volare a Bruxelles entro il 30 aprile. Laparte da un Paese impoverito dal Covid, mai così tanto dal 2005: un milione di persone in ...