Covid | Rt nazionale scende a 0 81

Advertising

GassmanGassmann : Quello che fa più impressione, è che ieri con covid, sono morte altre 316 persone , quasi quante quelle che moriron… - CosenzaChannel : L'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana era… - Quot_Molise : Covid, l'Rt (indice di contagio) nazionale scende a 0.81. Oggi si saprà quali regioni vanno in zona Gialla |… - PrimaCommunica2 : Covid: l'indice di contagio nazionale Rt scende a 0,81. L'Italia potrebbe essere tutta 'gialla' - Giorno_Brescia : Covid, cala l'Rt nazionale: solo due regioni a rischio alto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nazionale

Il Sole 24 ORE

... o un ambulatorio), e tutte le chiavi verranno conservate in una banca dati sicura. A ... Certificato Verde Digitale: la questione privacy Chiaramente il Green Pass per il- 19 conterrà ...Una buona e una cattiva notizia dalla Federcalcio tedesca e in entrambe è il- 19 a condizionare le scelte. Quella negativa riguarda la finale della Coppa di Germania. La ... Latedesca ...L'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana era (0.85). E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss ...Villaggio del Gusto L’originalità del concept e la sua relativa efficacia hanno reso il capoluogo sannita, punto di interesse in ambito nazionale confermandone ... per quanto riguarda le misure ...