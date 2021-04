Covid, docenti stanchi della DaD ma dopo un anno l’apprezzano di più: l’87% la ritiene utile per l’apprendimento (Di venerdì 23 aprile 2021) La stanchezza è il sentimento predominante che accomuna docenti e studenti (per il 56% degli studenti e il 27% dei docenti) per quanto riguarda la didattica a distanza ma gli insegnanti sembrano molto più ottimisti e aperti rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da uno studio Microsoft realizzato in collaborazione con PerLAB sugli effetti emotivi della Dad durante la pandemia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) La stanchezza è il sentimento predominante che accomunae studenti (per il 56% degli studenti e il 27% dei) per quanto riguarda la didattica a distanza ma gli insegnanti sembrano molto più ottimisti e aperti rispetto allo scorso. E’ quanto emerge da uno studio Microsoft realizzato in collaborazione con PerLAB sugli effetti emotiviDad durante la pandemia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, docenti stanchi della DaD ma dopo un anno l’apprezzano di più: l’87% la ritiene utile per l’apprendimento - GaetanoGorgoni : #Covid, 1.895 casi: 209 nel leccese. Il virus nelle elementari di Aradeo: 3 bambini e 3 docenti contagiati… - Flik85141015 : Ma quindi scusate la #scuola non è sicura ? Le distanze in classe non bastavano? Le mascherine chirurgiche erano in… - GiuseppeZangar1 : @ricpuglisi In quale momento i politici chiederanno scusa per i docenti, collaboratori scolastici morti per covid p… - mariiimariiiia : @MIsocialTW Prorogata di 2 giorni l'inserimento della graduatoria di terza fascia per causa Covid Mobilità docenti… -