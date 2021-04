“Che meraviglia!”. Filippo Bisciglia sorprende la sua Pamela così. Un compleanno davvero speciale (Di venerdì 23 aprile 2021) Mentre Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il primo complimese di Vittoria, c’è chi fa festa per il più classico ma non certo meno importante compleanno. Ebbene il 22 aprile è nata lei, Pamela Camassa, ovvero la compagna di Filippo Bisciglia. E, come ormai molti vip ci hanno abituato, anche Pamela e il suo bel fidanzato hanno deliziato i propri follower con stupende foto che li ritrae in questo gioioso momento. Bisciglia è un volto noto, anzi notissimo al grande pubblico. Dopo la partecipazione al Grande Fratello 6 il conduttore romano si è fatto conoscere prima con “Stai all’okkio” su Mediaset Premium poi è passato alla Rai dove ha condotto “Dimmi la verità” sul primo canale. La fama è arrivata infine con Temptation Island. Con la sua Pamela Filippo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Mentre Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il primo complimese di Vittoria, c’è chi fa festa per il più classico ma non certo meno importante. Ebbene il 22 aprile è nata lei,Camassa, ovvero la compagna di. E, come ormai molti vip ci hanno abituato, anchee il suo bel fidanzato hanno deliziato i propri follower con stupende foto che li ritrae in questo gioioso momento.è un volto noto, anzi notissimo al grande pubblico. Dopo la partecipazione al Grande Fratello 6 il conduttore romano si è fatto conoscere prima con “Stai all’okkio” su Mediaset Premium poi è passato alla Rai dove ha condotto “Dimmi la verità” sul primo canale. La fama è arrivata infine con Temptation Island. Con la sua...

Advertising

LucaBizzarri : La meraviglia di chi ha paura che da domani insultare gli omosessuali diventi reato in un paese dove insultare la d… - poliziadistato : Buongiorno da Roma, meraviglia tra le #meraviglieditalia. La leggenda narra che la città eterna venne fondata da R… - carolin08395147 : @mad737 Che meraviglia! - dama31794834 : RT @SoloTette2: @dama31794834 che meraviglia! - _MissM12 : Mamma mia che meraviglia Nikita ha fatto una gara pazzesca!! Anche David ?? (I love him for so long) E sono super… -