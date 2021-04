Attentato a Nizza, moglie albanese sotto choc: “Non siamo terroristi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non siamo terroristi, tutti devono saperlo a Sparanise“. Lo grida forte, tramite il legale Francesco Fabozzi, la moglie di Endri Elezi, il 28enne albanese arrestato dalla Polizia di Stato la sera del 21 aprile a Sparanise, nel Casertano, perché colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, che lo accusano di aver fornito una pistola e un fucile a Mohamed Lahouaiej–Bouhlel, autore dell’Attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016, che costò la vita ad ottantasei persone. La donna – si chiama Denisa – sotto choc per l’arresto e anche per l’accostamento del marito al terrorismo, “vuole rassicurare – spiega l’avvocato Fabozzi – quanti pensano oggi, a Sparanise, che tra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non, tutti devono saperlo a Sparanise“. Lo grida forte, tramite il legale Francesco Fabozzi, ladi Endri Elezi, il 28ennearrestato dalla Polizia di Stato la sera del 21 aprile a Sparanise, nel Casertano, perché colpito da un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità francesi, che lo accusano di aver fornito una pistola e un fucile a Mohamed Lahouaiej–Bouhlel, autore dell’co commesso ail 14 luglio 2016, che costò la vita ad ottantasei persone. La donna – si chiama Denisa –per l’arresto e anche per l’accostamento del marito al terrorismo, “vuole rassicurare – spiega l’avvocato Fabozzi – quanti pensano oggi, a Sparanise, che tra ...

