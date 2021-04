Astrazeneca, Ema chiarisce: «Vaccino sicuro per tutte le fasce d’età. Seconda dose da 4 a 12 settimane» (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano ulteriori chiarimenti dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, in merito al Vaccino prodotto da Astrazeneca. Il vice direttore esecutivo dell’agenzia, Noel Wathion, ha ribadito che i benefici sono superiori ai rischi e che questo riguarda tutte le fasce d’età. Nessun limite d’uso da parte di Ema dunque per il Vaccino di Oxford, pur ricordando quanto spetti «alle autorità nazionali decidere come meglio utilizzare i vaccini». La chiara raccomandazione espressa dall’ente regolatore europeo è stata piuttosto sulla somministrazione della Seconda dose: «In linea con le informazioni sul prodotto si raccomanda la Seconda dose tra 4 e 12 settimane dalla prima». Ampliata la linea produttiva ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano ulteriori chiarimenti dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alprodotto da. Il vice direttore esecutivo dell’agenzia, Noel Wathion, ha ribadito che i benefici sono superiori ai rischi e che questo riguardale. Nessun limite d’uso da parte di Ema dunque per ildi Oxford, pur ricordando quanto spetti «alle autorità nazionali decidere come meglio utilizzare i vaccini». La chiara raccomandazione espressa dall’ente regolatore europeo è stata piuttosto sulla somministrazione della: «In linea con le informazioni sul prodotto si raccomanda latra 4 e 12dalla prima». Ampliata la linea produttiva ...

