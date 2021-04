Arteta su Aubameyang: “Ieri è tornato ad allenarsi. Ha perso molto peso a causa della malaria” (Di venerdì 23 aprile 2021) In un’intervista a Sky Sports inglese, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato delle condizioni di Aubemayang, tornato ad allenarsi dopo aver preso la malaria: “Gli ho parlato molte volte. Ieri è entrato in campo per gli allenamenti per la prima volta. È ancora sotto controllo medico e gli ci vorrà un po’ prima di tornare a stare veramente bene”, ha detto il mister. “Ha sofferto di una grave malattia. Ha avuto diversi momenti difficili. Vogliamo aiutarlo a riprendersi velocemente e rimettersi in forma, perché abbiamo bisogno di lui. Ieri aveva un aspetto migliore rispetto a qualche tempo fa. Spero che quando riacquisterà il suo peso precedente, perché purtroppo ha perso molto peso a causa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) In un’intervista a Sky Sports inglese, il tecnico dell’Arsenal Mikelha parlato delle condizioni di Aubemayang,addopo aver preso la: “Gli ho parlato molte volte.è entrato in campo per gli allenamenti per la prima volta. È ancora sotto controllo medico e gli ci vorrà un po’ prima di tornare a stare veramente bene”, ha detto il mister. “Ha sofferto di una grave malattia. Ha avuto diversi momenti difficili. Vogliamo aiutarlo a riprendersi velocemente e rimettersi in forma, perché abbiamo bisogno di lui.aveva un aspetto migliore rispetto a qualche tempo fa. Spero che quando riacquisterà il suoprecedente, perché purtroppo ha...

