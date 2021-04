ANSA - IL - PUNTO/COVID: la Sardegna resta in zona rossa (Di venerdì 23 aprile 2021) La Sardegna resta in zona rossa per un'altra settimana, la terza di fila. L'Isola ha un R(t) pari a 0.97 e uno scenario di trasmissione di tipo 1, come il resto del Paese, ma questo non è bastato per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Lainper un'altra settimana, la terza di fila. L'Isola ha un R(t) pari a 0.97 e uno scenario di trasmissione di tipo 1, come il resto del Paese, ma questo non è bastato per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo passo avanti nella lotta al cancro. Messo a punto in Italia il prototipo di uno scanner che permette di contr… - Vidar84690832 : @Agenzia_Ansa Ma si! Continuiamo a esasperare il popolo!Voglio vedere fino a che punto resiste la pazienza della ge… - AnsaToscana : COVID, il punto in Toscana. Superata quota dei 220mila contagi da inizio epidemia #ANSA - AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, vaccini completati a novembre. Presentato Piano con date delle inoculazioni fino ai 1… - mareblank : @doraimo20038639 @Agenzia_Ansa Dipende dal tipo di rabbia. Il punto è che non sappiamo cosa abbia scatenato la furi… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO Recovery: Draghi,Italia è fragile ma non destinata a declino "La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale", afferma il premier citando una lunga serie di dati sui divari, rispetto all'Europa, nella ...

L'agonia del sottomarino a Bali, ossigeno quasi finito Una delle ipotesi, da questo punto di vista, è che il Nanggala abbia perso potenza durante l'immersione e non sia stato in grado di attivare le procedure di emergenza per tornare ad una quota più ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Sardegna vuole l'arancione - Cronaca ANSA Nuova Europa >ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Sardegna resta in zona rossa (ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - La Sardegna resta in zona rossa per un'altra settimana, la terza di fila. L'Isola ha un R(t) pari a 0.97 e uno scenario di trasmissione di tipo 1, come il resto del Paese, ...

>ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, vaccini completati a novembre (ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Il Veneto ... aperti dal primo giugno dalle 5 del mattino alle 18 di sera: "dal punto di vista sanitario non hanno alcun senso. Ieri una persona addetta ai lavori mi ha ...

"La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile daldi vista economico, sociale ed ambientale", afferma il premier citando una lunga serie di dati sui divari, rispetto all'Europa, nella ...Una delle ipotesi, da questodi vista, è che il Nanggala abbia perso potenza durante l'immersione e non sia stato in grado di attivare le procedure di emergenza per tornare ad una quota più ...(ANSA) - CAGLIARI, 23 APR - La Sardegna resta in zona rossa per un'altra settimana, la terza di fila. L'Isola ha un R(t) pari a 0.97 e uno scenario di trasmissione di tipo 1, come il resto del Paese, ...(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Il Veneto ... aperti dal primo giugno dalle 5 del mattino alle 18 di sera: "dal punto di vista sanitario non hanno alcun senso. Ieri una persona addetta ai lavori mi ha ...