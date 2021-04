Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 14:10 (Di giovedì 22 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Laver cambiato in consiglio dei ministri un accordo siglato dalla conferenza delle regioni con i comuni tramite anche con le province tramite upi sulla presenza di studenti a scuola è un precedente molto grave che è inclinato leale collaborazione tra stato e regioni lo ha detto il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano fedriga intervenendo a Radio Kiss Kiss sostenendo che gli accordi si possono cambiare Mari convocando chi quegli accordi li ha presi fedriga ha Dunque annunciato la convocazione per oggi una seduta straordinaria della conferenza delle regioni scuola sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anni e semplificazione dei concorsi nella pubblica amministrazione come ANIEF riteniamo che questa notizia sia una cosa buona però bisogna anche ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Laver cambiato in consiglio dei ministri un accordo siglato dalla conferenza delle regioni con i comuni tramite anche con le province tramite upi sulla presenza di studenti a scuola è un precedente molto grave che è inclinato leale collaborazione tra stato e regioni lo ha detto il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano fedriga intervenendo a Radio Kiss Kiss sostenendo che gli accordi si possono cambiare Mari convocando chi quegli accordi li ha presi fedriga ha Dunque annunciato la convocazione per oggi una seduta straordinaria della conferenza delle regioni scuola sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato anni e semplificazione dei concorsi nella pubblica amministrazione come ANIEF riteniamo che questa notizia sia una cosa buona però bisogna anche ...

Advertising

fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - Corriere : La Germania sfiora i 30 mila nuovi casi in un giorno: il Paese verso nuove restrizioni - fanpage : 'Se non fermiamo il Covid in Africa saremo invasi dalle varianti', afferma Gino Strada - PDCminambiente : RT @LIFEprogrammeIT: ? Ultime notizie sul Programma #LIFE 2021-2027 sul sito web #Mite in occasione della #giornatamondialedellaterra nuove… - corgiallorosso : Roma-Atalanta, i convocati di Fonseca -