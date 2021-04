Superlega flop, ecco la ricetta per il calcio: meno soldi a giocatori e procuratori (Di giovedì 22 aprile 2021) La sollevazione popolare, soprattutto inglese, fa capire la distanza che esiste tra società e tifosi. E se le società si decidessero a pagare stipendi più bassi e quindi commissioni agli agenti minori non sarebbe più facile e veloce? Del resto tornare un po’ indietro non sempre è un male: ti permette di riflettere e di trovare nuove basi più solide per ripartire L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 aprile 2021) La sollevazione popolare, soprattutto inglese, fa capire la distanza che esiste tra società e tifosi. E se le società si decidessero a pagare stipendi più bassi e quindi commissioni agli agenti minori non sarebbe più facile e veloce? Del resto tornare un po’ indietro non sempre è un male: ti permette di riflettere e di trovare nuove basi più solide per ripartire L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MarcoBellinazzo : Il flop della Superlega andrà studiato ai corsi di comunicazione. Perché i problemi finanziari e industriali resta… - FirenzePost : Superlega flop, ecco la ricetta per il calcio: meno soldi a giocatori e procuratori - infoitsport : Ranieri: 'Rinnovo? Se era per i soldi andavo nel Sud-Est asiatico. Contento del flop Superlega' - JuventinismoS : RT @Mau_Romeo: Ieri a @90minutoRai: 'Riassumiamo il flop della Superlega così: il calcio non è il basket e gli Stati Uniti non sono l'Europ… - spiritovivo : RT @parallelecinico: A '90° Minuto' poco fa: 'Riassumiamo il flop della Superlega così: il calcio non è il basket e gli Stati Uniti non son… -