Sgominata la banda catanese delle rapine in Slovenia | due arrestati

Due persone sono state arrestate e una terza è stata indagata a piede libero per due rapine avvenute nei mesi scorsi in filiali bancarie del Carso sloveno. L'indagine è stata coordinata dal settore di ...Dalla Sicilia alla Slovenia per effettuare dei colpi con base operativa a Grado di Francesca Terranova Ladri di macchine di qua dal confine, rapinatori in Slovenia. Unadi criminalida una operazione di polizia transfrontaliera. Due persone arrestate e una terza indagata a piede libero per due rapine avvenute nei mesi scorsi in filiali bancarie del ...Nel pomeriggio del 31 agosto scorso due uomini a volto coperto, che brandivano un taglierino, perpetrarono una rapina in Slovenia presso la filiale della NKBM di Dobrovo, minacciarono in lingua italia ...Porto Torres. Sgominata la banda che lo scorso mese di gennaio aveva compiuto una rapina ai danni della Arco Spedizioni a Porto Torres. Nella mattinata ...