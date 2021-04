Salvini alza i toni contro il coprifuoco ma non strappa: "Fiducia in Draghi" (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Il giorno dopo il 'grand geste' dell'astensione dei suoi ministri in Cdm, Matteo Salvini tiene la linea sul decreto Covid. Convoca la segreteria politica del partito - organo di cui fanno parte almeno una trentina di persone - e si fa confermare da tutti i dirigenti leghisti il sostegno alla sua battaglia sullo slittamento del coprifuoco alle 23 e sull'apertura dei ristoranti al chiuso in zona gialla. Poi nel pomeriggio incontra per circa un'ora il suo vice Giancarlo Giorgetti, dato tra i più scettici sull'astensione, e si dichiara soddisfatto della riunione, che ha per tema anche il Piano di ripresa e resilienza. La riunione è andata "molto bene, ci sono tanti progetti che sono stati accolti nel Recovery, altri ne aggiungeremo", commenta con l'AGI. "La Lega resta assolutamente nel governo Draghi", assicura, "siamo solo ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Il giorno dopo il 'grand geste' dell'astensione dei suoi ministri in Cdm, Matteotiene la linea sul decreto Covid. Convoca la segreteria politica del partito - organo di cui fanno parte almeno una trentina di persone - e si fa confermare da tutti i dirigenti leghisti il sostegno alla sua battaglia sullo slittamento delalle 23 e sull'apertura dei ristoranti al chiuso in zona gialla. Poi nel pomeriggio incontra per circa un'ora il suo vice Giancarlo Giorgetti, dato tra i più scettici sull'astensione, e si dichiara soddisfatto della riunione, che ha per tema anche il Piano di ripresa e resilienza. La riunione è andata "molto bene, ci sono tanti progetti che sono stati accolti nel Recovery, altri ne aggiungeremo", commenta con l'AGI. "La Lega resta assolutamente nel governo", assicura, "siamo solo ...

