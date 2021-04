Riaperture, scintille Draghi-Salvini su coprifuoco. Lega si astiene (Di giovedì 22 aprile 2021) Il coprifuoco resta alle 22 almeno fino al 1 giugno. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un’ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far slittare il provvedimento dalle ore 23. Alla fine, l’ha spuntata il Presidente del Consiglio Mario Draghi con la Lega che decide di astenersi dal voto sul decreto che fissa il perimetro delle Riaperture dal 26 aprile al 31 luglio. Semaforo verde in CdM, ma il dato strettamente politico è che sale l’asticella della tensione nella maggioranza. “Voteremo il prossimo di decreto, se aiuterà i lavoratori. Questo no“, dice Salvini. Se sono convinto vado in fondo: la scelta di sostenere Draghi è stata giusta, sarebbe stato più comodo starne fuori ma ora l’Italia merita impegno e sacrifici. Se siamo zona giallo è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilresta alle 22 almeno fino al 1 giugno. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un’ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far slittare il provvedimento dalle ore 23. Alla fine, l’ha spuntata il Presidente del Consiglio Mariocon lache decide di astenersi dal voto sul decreto che fissa il perimetro delledal 26 aprile al 31 luglio. Semaforo verde in CdM, ma il dato strettamente politico è che sale l’asticella della tensione nella maggioranza. “Voteremo il prossimo di decreto, se aiuterà i lavoratori. Questo no“, dice. Se sono convinto vado in fondo: la scelta di sostenereè stata giusta, sarebbe stato più comodo starne fuori ma ora l’Italia merita impegno e sacrifici. Se siamo zona giallo è ...

