Renault - Ricavi trimestrali ancora in calo (Di giovedì 22 aprile 2021) La Renault chiude con Ricavi in calo il suo quinto trimestre consecutivo, ma inizia anche a raccogliere i primi frutti della nuova strategia commerciale impostata dall'amministratore delegato Luca De Meo con il piano industriale Renaulution. Nei primi tre mesi dell'anno, la Casa della Losanga ha registrato Ricavi consolidati in contrazione dell'1,1%, a 10,015 miliardi, nonostante le vendite siano cresciute di un'analoga percentuale, a 665.038 unità complessive. Migliorano i prezzi. Tuttavia, a cambi costanti e a parità di perimetro operativo, il fatturato sarebbe risultato in crescita del 4,4% beneficiando soprattutto dell'impatto positivo di politiche commerciali sempre più orientate sulla redditività e non più sui volumi, come accadeva in passato: il mix di prezzo è infatti migliorato di 6,3 punti percentuali. Un ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 aprile 2021) Lachiude coninil suo quinto trimestre consecutivo, ma inizia anche a raccogliere i primi frutti della nuova strategia commerciale impostata dall'amministratore delegato Luca De Meo con il piano industriale Renaulution. Nei primi tre mesi dell'anno, la Casa della Losanga ha registratoconsolidati in contrazione dell'1,1%, a 10,015 miliardi, nonostante le vendite siano cresciute di un'analoga percentuale, a 665.038 unità complessive. Migliorano i prezzi. Tuttavia, a cambi costanti e a parità di perimetro operativo, il fatturato sarebbe risultato in crescita del 4,4% beneficiando soprattutto dell'impatto positivo di politiche commerciali sempre più orientate sulla redditività e non più sui volumi, come accadeva in passato: il mix di prezzo è infatti migliorato di 6,3 punti percentuali. Un ...

