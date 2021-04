PS5 tornano disponibili da GameStop!

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Anche questa volta a partire dalle 15:30 sarannodi nuovo alcune unità di PS5 sul sito di GameStop. Come sempre per avere la possibilità di acquistare una console di Sony dovrete collegarvi al sito del negozio per accedere alla Waiting Room: da qui la pagina si aggiornerà automaticamente perciò non usate il refresh per non perdere la fila. Il sito mette a disposizione sia PlayStation 5 Digital Edition che PlayStation 5 con lettore disco e come al solito ci saranno alcuni bundle tra cui scegliere. Una delle novità è che sarete in grado di comporre il vostro bundle scegliendo tra le opzioni che propone GameStop. Vale la pena notare che ogni acquirente avrà diritto ad una sola console o bundle. Ad ogni modo, per mettervi in fila non dovrete far altro che collegarvi al sito GameStop alle 15:30 per avere la possibilità di acquistare una PlayStation 5. Leggi ...