Positivi e terapie intensive in costante ribasso | Marche al report per il pass in zona gialla con tutte le carte in regola

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-117). A fronte di 49.417 tamponi eff… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 t… - Snafu9871 : RT @Antonio_Caramia: Perché si riaprono le #scuole? Confronto 20 ottobre ?? 20 aprile: ??Attualmente positivi 142.000 ?? 482.000 ??Terapie i… - BigaLore85 : RT @Antonio_Caramia: Perché si riaprono le #scuole? Confronto 20 ottobre ?? 20 aprile: ??Attualmente positivi 142.000 ?? 482.000 ??Terapie i… - barbieri_giu : RT @Antonio_Caramia: Perché si riaprono le #scuole? Confronto 20 ottobre ?? 20 aprile: ??Attualmente positivi 142.000 ?? 482.000 ??Terapie i… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi terapie

Agenzia ANSA

ANCONA - Il dato ufficiale arriverà solo venerdì, ma i rumors romani ratificano quanto anticipato nei giorni scorsi: da lunedì, le Marche saranno nella zona gialla , con le riaperture che ne ...Secondo l'ultimo report, il rapporto- tamponi è al 3,9%. Calano di 471 unità i ricoveri ordinari, mentre sono 75 in meno leintensive occupate. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo dl Covid: riaperture dal 26 ...I primi di gennaio registrato il picco di vittime in appena 24 ore: 31 morti L’Azienda sanitaria ora è a caccia di coloro che rifiutano la profilassi generale ...Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive Nel Lazio su oltre 16mila tamponi (+3.278) e quasi 17mila antigenici, per un totale di oltre 33mila test, si sono re ...