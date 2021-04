Pass verde per spostarsi tra le regioni | cos’è | come ottenerlo e carcere per chi lo falsifica

Advertising

Adnkronos : #Spostamenti tra regioni gialle e #greenpass, cosa cambia con il nuovo decreto #Covid. - vlasec_ciotto : RT @teresa3345: APRITE QUESTO LINK E FATE COME CONSIGLIA A CHI CI OBBLIGA IL PASS VERDE DOVE METTERSELO - francopizzetti : ridiffondo volentieri - Lelecottero : RT @LupodiBrughiera: Green New Deal Green Pass Green Economy ... Il verde è il nuovo marrone? - IoApro : RT @ConfesercentiBS: ????Il Consiglio dei Ministri ha approvato il #DecretoRiaperture che introduce alcune norme per la ripartenza delle att… -

Ultime Notizie dalla rete : Pass verde

Arriva il nuovo green(o certificato) per gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse, ma rimane il coprifuoco. E in zona gialla riaprono gradualmente ristoranti, cinema, parchi e terme. Ecco le regole del ...Inoltre, alle persone munite della 'certificazione' (), sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.(certificazione ...Oltrepassa la soglia dei 16 milioni il numero totale di somministrazioni effettuate in Italia nell’ambito della campagna vaccinale anti-Covid (per ...Il nuovo decreto Covid introduce il certificato verde per l’ingresso e l’uscita da Regioni che si trovano in zona rossa e arancione ...