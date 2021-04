Palermo ai playoff, Pergolizzi: “Una mina vagante. Marong? Con me non giocava per un motivo. Filippi, quei cambi…” (Di giovedì 22 aprile 2021) "Due partite in una. Per 70' il Palermo ha giocato molto bene, poi i cambi hanno intaccato l’equilibrio".Parola di Rosario Pergolizzi. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex allenatore del Palermo, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": dalle recenti prestazioni offerte dagli uomini di Giacomo Filippi e dai 17 punti persi da situazione di vantaggio, all'esordio di Bubacarr Marong. Ma non solo... "Troppe 5 sostituzioni, cambia mezza formazione, per questo vanno fatte al momento, non sono d’accordo sul togliere dal campo sempre un giocatore ammonito. Si ricorre alle sostituzioni per invertire una situazione o per infortuni. A Bari il Palermo era perfetto, credo qualche lettura sia stata sbagliata", sono state le sue parole.DA BOSCAGLIA A Filippi - ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) "Due partite in una. Per 70' ilha giocato molto bene, poi i cambi hanno intaccato l’equilibrio".Parola di Rosario. Diversi sono stati i temi trattati dall'ex allenatore del, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": dalle recenti prestazioni offerte dagli uomini di Giacomoe dai 17 punti persi da situazione di vantaggio, all'esordio di Bubacarr. Ma non solo... "Troppe 5 sostituzioni, cambia mezza formazione, per questo vanno fatte al momento, non sono d’accordo sul togliere dal campo sempre un giocatore ammonito. Si ricorre alle sostituzioni per invertire una situazione o per infortuni. A Bari ilera perfetto, credo qualche lettura sia stata sbagliata", sono state le sue parole.DA BOSCAGLIA A- ...

