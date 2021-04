Omicidio Luca Sacchi, la testimonianza in aula di Anastasya: 'Io colpita alla testa' (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Ho sentito una pressione alla nuca e una voce che mi diceva 'dammi lo zaino'. Sono caduta, mi sono rialzata e ho visto le gambe di Luca, erano a due metri da me a terra, non capivo cosa era successo'. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) 'Ho sentito una pressionenuca e una voce che mi diceva 'dammi lo zaino'. Sono caduta, mi sono rialzata e ho visto le gambe di, erano a due metri da me a terra, non capivo cosa era successo'.

