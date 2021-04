Nuovo lockdown a Cesa, le restrizioni del sindaco Enzo Guida (Di giovedì 22 aprile 2021) A Cesa la situazione non è delle migliori, i contagi stanno aumentando implicando la necessità di un Nuovo lockdown. Una decisione, quella presa dal sindaco Enzo Guida, essenziale per evitare ulteriormente la diffusione del virus. LE “NUOVE” MISURE – Dopo il ritorno in zona arancione della Campania, sembra che purtroppo il piccolo comune in provincia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ala situazione non è delle migliori, i contagi stanno aumentando implicando la necessità di un. Una decisione, quella presa dal, essenziale per evitare ulteriormente la diffusione del virus. LE “NUOVE” MISURE – Dopo il ritorno in zona arancione della Campania, sembra che purtroppo il piccolo comune in provincia L'articolo

Advertising

WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - alloramariano : RT @La27ora: Un testo sulla dimensione straniante dell’isolamento durante il lockdown, che butta uno sguardo carico di desiderio al nuovo c… - MarinaPunto1 : @sonoclaudio @Nereide @KegOfGrog @_happycactus_ @The_IAM_guy @beard_333 Concordo co 'sta @MarinaPunto1 ?? *decadente… - Twittaia1 : @Figa_Nana Mi è successo solo una volta perché sono stata fidanzata 4 anni. Quando mi sono lasciata di nuovo lockdown ?? - ZetaAwakening : @mm1064 @Entreri41 Il seguito le parole di Zaia risultano perlomeno contraddittorie. 'Il Lockdown funziona ... ma c… -