Napoli-Lazio, De Laurentiis: “Un grande spettacolo. Continuiamo così” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Un grande spettacolo. Continuiamo così!” queste le parole di Aurelio De Laurentiis sul suo profilo Twitter dopo il successo del Napoli per 5-2 contro la Lazio. Molto entusiasta il presidente dei partenopei, che ha apprezzato la prestazione degli uomini di Gattuso, coronata da tre punti importanti in ottica Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Un!” queste le parole di Aurelio Desul suo profilo Twitter dopo il successo delper 5-2 contro la. Molto entusiasta il presidente dei partenopei, che ha apprezzato la prestazione degli uomini di Gattuso, coronata da tre punti importanti in ottica Champions League. SportFace.

Advertising

SquawkaNews : Napoli 5-2 Lazio FT: A five star display from Napoli. ? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sette gol al Maradona, Napoli-Lazio 5-2 - - neifatti : Spettacolo Napoli, Lazio travolta al “Maradona” -