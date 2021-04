Napoli - Lazio 5 - 2 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli travolge la Lazio 5 - 2 e continua la sua marcia di avvicinamento alla zona Champions League che ora dista solo due punti. La partita è dominata dagli azzurri e la Lazio si fa vedere ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Iltravolge la5 - 2 e continua la sua marcia di avvicinamento alla zona Champions League che ora dista solo due punti. La partita è dominata dagli azzurri e lasi fa vedere ...

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - claudioruss : Secondo @repubblica 11 club di #SerieA hanno firmato una lettera inviata al pres. Dal Pino e chiedono un'assemblea… - didi_defeo : RT @FBiasin: '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta… - Lambe30 : Non mi torna il fatto che la Viola e il Verona non abbiano firmato per sanzionare che andava in Superlega ????. Napo… -