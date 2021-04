Milan in Superlega | Scaroni aveva fatto inserire una clausola | i dettagli

(Di giovedì 22 aprile 2021) Infatti, La Gazzetta dello Sport svela cheunaspecifica nel contratto delper l'entrata in: ok, purché non si vada contro il benestare di FIGC e ...

Advertising

tancredipalmeri : Cioè il Milan ha dichiarato che esce dalla #SuperLega un minuto dopo che l’hanno sospesa - MatteoPedrosi : #DeZerbi: “Non ho piacere a giocare la partita col #Milan perché è tra le fondatrici della #SuperLega, che è un col… - FBiasin : #DeZerbi: 'Non voglio giocare con il #Milan, La #SuperLega è un colpo di Stato'. Pensieri? - UnUltras : @RobertoRenga Roberto buongiorno, vorrei un tuo parere su Maldini che da direttore tecnico del Milan ha dichiarato… - SiamoPartenopei : Superlega, clamoroso Florentino Perez: 'Juve e Milan sono ancora dentro, chi esce paga! Ci siamo presi solo una pau… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Superlega

In una lunga intervista a El Larguero su Cadena Ser, l'attuale presidente del Real Madrid ha fatto chiarezza sul futuro del progetto: 'E' in stand - by, esiste. Juve enon se ne sono ...Il silenzio degli innocenti o l'ipocrisia dei colpevoli? Nuove polemiche sull'intricata vicendaarrivano dopo le parole dette da Paolo Maldini prima di- Sassuolo. Il dirigente rossonero ha chiesto scusa a tutti i tifosi, sostenendo di aver appreso del progetto solo domenica sera ...Massimo Ferrero show nella puntata di Zona Bianca , il talk di approfondimento di Rete4 in onda mercoledì 21 aprile, che nel suo modo ...(Teleborsa) - La Superlega si farà. prima o poi. Ad assicurarlo è il Presidente del Real Madrid, Florentino Perez che, alla fine, ha parlato ai microfoni della trasmissione El Larguero di ...