Mafie, le mani del clan Arena sulla bergamasca: carabinieri arrestano 13 persone (Di giovedì 22 aprile 2021) MILANO – Il clan 'ndranghetista degli Arena di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) in azione nella bergamasca nel settore dell'autotrasporto. Con uomini del gruppo a minacciare i concorrenti di un imprenditore compiacente e- secondo quanto emerso dalle indagini- responsabili di un furioso incendio a Seriate nel febbraio del 2014, col quale furono appiccate le fiamme a decine di camion di una ditta di trasporti che ostacolava i piani imprenditoriali del clan e dei suoi fiancheggiatori. Il disegno è stato smantellato dal comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, che su ordine del gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della locale Direzione distrettuale Antimafia, hanno arrestato 13 persone del sodalizio accusate a vario titolo di estorsione, usura, detenzione illegale di armi da fuoco, riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta.

